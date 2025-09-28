Футбол
28 сентября, 11:20

Новичок «Рубина» Сиве: «Россия — безопасная страна, русские очень добрые»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Рубина» Жак Сиве в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переходе в клуб.

— Это великолепный клуб, я очень рад быть здесь, они доверились мне. Теперь моя задача — забивать голы, я очень рад, что подписал контракт с этим клубом. Это клуб с богатой историей, и я думаю, что мы все вместе проведем хороший сезон. Несмотря на поражение от «Локомотива», у нас через два дня будет матч, так что, вот, это очень хороший клуб, и я очень рад быть здесь.

— Когда вы получили предложение от «Рубина», что думали о России?

— В той ситуации это было сложно, но клуб вселил в меня уверенность. Я поинтересовался у некоторых футболистов, которые играют в чемпионате России. Они меня успокоили, руководство меня успокоило. Поэтому я очень, очень рад, что приехал, и все идет очень хорошо здесь, в России.

— Как вы относитесь к ситуации в политике?

— Ну, это неважно. Я здесь, чтобы играть в футбол. То, что происходит в политике — это политический риск. И в любом случае, я очень рад быть здесь. Россия — безопасная страна, так что все будет хорошо. Все, что касается политики, меня не волнует. Я очень рад, что подписал контракт с «Рубином», я здесь для того, чтобы играть в футбол. У нас очень хороший клуб, русские очень добрые, вот и все. Все очень хорошо.

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 2029 года. Сиве выступал за «Генгам» с декабря 2022 года. На его счету 16 голов и 2 результативные передачи в 78 матчах за французскую команду во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
