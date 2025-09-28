Нападающий «Рубина» Сиве заявил, что выучит плохие слова на русском: «Пока что мы ведем себя хорошо»

Нападающий «Рубина» Жак Сиве в разговоре с «СЭ» высказался об изучении русского языка.

— Какое у вас самое лучшее впечатление о России?

— Мой переводчик — лучший. Он рядом со мной, он лучший! Вот и все.

— Он сказал тебе несколько слов по-русски?

— Да, по-русски, знаю, например: спасибо, привет, спина.

— А плохие слова?

— Нет, плохих слов пока нет. Это придет со временем, с матчами, когда я буду нервничать. Но пока что мы ведем себя хорошо.

Контракт «Рубина» с 24-летним футболистом рассчитан до 2029 года. Сиве выступал за «Генгам» с декабря 2022 года. На его счету 16 голов и 2 результативные передачи в 78 матчах за французскую команду во всех турнирах.