28 сентября, 11:30

Орлов: «Этот «Зенит» уже напоминает команду в чемпионские сезоны»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» обретает себя. В 10-м туре РПЛ команда обыграла «Оренбург» (5:2).

— Сейчас «Зенит» в порядке. Барриос держит уровень, Дуглас Сантос. Питерцы приблизились к лидерам вплотную. Дышат им в спину. Это уже тот «Зенит», который ярко играл и был чемпионом в предыдущие сезоны, за исключением последнего.

Я бы также отметил «Рубин» и «Ахмат». Рахимов и Черчесов — это действительно настоящие тренеры! Видна рука этих специалистов. Их команды могут навязать борьбу любому сопернику.

Комментатор Геннадий Орлов о&nbsp;крупной победе &laquo;Зенита&raquo; над &laquo;Оренбургом&raquo; (5:2) и&nbsp;покере Максима Глушенкова.«Я говорил, что Глушенков — лучший в РПЛ. Батраков против «Рубина» не выделялся». Орлов — о крупной победе «Зенита»

«Зенит» набрал 19 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака отстает от «Краснодара» и «Локомотива» на одно очко.

ФК Зенит
Геннадий Орлов
Материалы сюжета: РПЛ 10-й тур: «Ростов» — «Краснодар», ЦСКА — «Балтика» и другие матчи
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Tokhir

    Ну оренбург, всегда ложится под грязпромовского не доклуба! Один маразматик айрапортов, берет вью, от другого маразматика! Дебилы, епта!

    28.09.2025

  • Кабанчик

    на фоне Газпромовского Оренбурга

    28.09.2025

  • trops57

    Команда играет так, как ей позволяет соперник. А если сравнить с Балтикой? То что напоминает?

    28.09.2025

  • Kirill Boglovsky

    Ты бы ещё после выигрыша у "Сочи" начал петь дифирамбы

    28.09.2025

  • НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ

    Да он же пьяный!

    28.09.2025

  • Niko McCowrey

    101-й год клуба. Пора бы уже приближаться к чемпионской игре.

    28.09.2025

  • spar001

    "Это уже тот «Зенит», который ярко играл и был чемпионом в предыдущие сезоны"... На фоне кого? Оренбурга??:grin:...

    28.09.2025

  • ЧикиБегиристайн

    Да он стебется

    28.09.2025

    • Новичок «Рубина» Сиве: «Россия — безопасная страна, русские очень добрые»

    Нападающий «Рубина» Сиве назвал Кузяева легендарным игроком
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

