Орлов: «Этот «Зенит» уже напоминает команду в чемпионские сезоны»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» обретает себя. В 10-м туре РПЛ команда обыграла «Оренбург» (5:2).

— Сейчас «Зенит» в порядке. Барриос держит уровень, Дуглас Сантос. Питерцы приблизились к лидерам вплотную. Дышат им в спину. Это уже тот «Зенит», который ярко играл и был чемпионом в предыдущие сезоны, за исключением последнего.

Я бы также отметил «Рубин» и «Ахмат». Рахимов и Черчесов — это действительно настоящие тренеры! Видна рука этих специалистов. Их команды могут навязать борьбу любому сопернику.

«Зенит» набрал 19 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака отстает от «Краснодара» и «Локомотива» на одно очко.