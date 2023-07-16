Новичок «Пари НН» Ботнарь рассказал об альтернативных вариантах продолжения карьеры
Голкипер Виталий Ботнарь подлился эмоциями после перехода в «Пари НН».
«Общение с некоторыми клубами было до, во время и после появления варианта с «Пари НН». Конечно, РПЛ была в приоритете. Но при этом не исключал возможности продолжить карьеру и в клубе ФНЛ, главное, чтобы на меня рассчитывали и доверяли важную роль», — цитирует игрока «РБ Спорт».
Соглашение с 22-летним вратарь с российским и молдавским гражданствами рассчитано на три года. Он будет выступать под 51-м номером.
В сезоне-2022/23 Ботнарь сыграл 4 матча за «Торпедо» в РПЛ, пропустив 7 мячей.
РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице
Источник: РБ Спорт
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5
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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