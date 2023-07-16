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Сегодня, 11:22

Новичок «Пари НН» Ботнарь рассказал об альтернативных вариантах продолжения карьеры

Руслан Минаев
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Голкипер Виталий Ботнарь подлился эмоциями после перехода в «Пари НН».

«Общение с некоторыми клубами было до, во время и после появления варианта с «Пари НН». Конечно, РПЛ была в приоритете. Но при этом не исключал возможности продолжить карьеру и в клубе ФНЛ, главное, чтобы на меня рассчитывали и доверяли важную роль», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Соглашение с 22-летним вратарь с российским и молдавским гражданствами рассчитано на три года. Он будет выступать под 51-м номером.

В сезоне-2022/23 Ботнарь сыграл 4 матча за «Торпедо» в РПЛ, пропустив 7 мячей.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: РБ Спорт
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