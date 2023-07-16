Семак о Венделе: «Есть большая вероятность, что он скоро вернется»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации вокруг полузащитника Вендела.

«Пока не прилетел, есть большая вероятность, что скоро вернется», — цитирует Семака Sport24.

15 июля специалист заявил, что игрок хочет уйти из клуба.

Ранее журналист Хорхе Никола сообщал, что у Вендела напряженные отношения с руководством сине-бело-голубых.

Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года. Хавбек перешел в клуб из «Спортинга» в 2020 году.

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