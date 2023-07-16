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Сегодня, 11:16

Чистяков заявил о желании остаться в «Зените»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном переходе в «Локомотив».

— Есть информация, что «Локомотив» заинтересован в твоем подписании.

— Первый раз об этом слышу.

— Не хочешь покидать «Зенит»?

— Конечно!

Ранее сообщалось, что в приобретении 29-летнего защитника заинтересован «Локомотив».

В сезоне-2022/23 Чистяков провел 22 матча за «Зенит» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

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Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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