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Сегодня, 12:28

«Зенит» и «Кайрат» заключили соглашение о сотрудничестве

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральные директоры «Зенита» и казахстанского «Кайрата», Александр Медведев и Аскар Есимов, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, сотрудничество касается детско-юношеского и женского футбола. Соглашение рассчитано на два года.

Стороны планируют обмениваться опытом по методологии и оптимизации тренировочного процесса, подготовке к официальным играм, реабилитации футболистов после травм и игровых перерывов. Также планируется провести консультации для тренеров и специалистов, а также совместных семинаров и конференций.

Кроме того, клубы договорились о проведении стажировок футболистов, футболисток, тренеров и других специалистов Академий; о проведении товарищеских матчей и турниров, а также о взаимодействии по вопросам селекционной работы, трансферов игроков и спортивной медицины.

Источник: https://t.me/fczenit/9606
ФК Зенит
ФК Кайрат
0
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8
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9
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