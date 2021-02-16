Новичок ЦСКА Бохинен заявил, что хочет попасть с армейцами в Лигу чемпионов

Новичок ЦСКА, полузащитник Эмиль Бохинен рассказал о целях в новой команде.

«Уже в этом году как игрок ЦСКА я хотел бы поучаствовать в борьбе за титул и попасть в групповой турнир следующей Лиги чемпионов, затем — хорошо выступить в Европе. Мне объяснили, что мой новый клуб всегда ставит перед собой высокие задачи, мне это нравится. В перспективе хочу выигрывать с красно-синими новые титулы. Я заходил на официальный сайт и видел, как много кубков армейцы собрали за предыдущие десятилетия», — цитирует пресс-служба армейцев Бохинена.

Бохинен перешел в ЦСКА из «Стабека» 15 февраля. По информации портала Transfermarkt.com, армейцы заплатили за 21-летнего норвежца 1,5 миллиона евро. Игрок будет выступать за красно-синих под номером «88».