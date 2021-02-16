Бохинен назвал сбывшейся мечтой переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА, полузащитник Эмиль Бохинен прокомментировал переход в московский клуб.

«Очень рад присоединиться к команде, моя мечта сбылась! Я был польщен интересом такого большого клуба и ни секунды не сомневался, что делаю правильный шаг в карьере. Наконец-то все формальности позади, и я могу полностью сосредоточиться на работе!» — цитирует пресс-служба армейцев Бохинена

Также норвежец поделился мнением об уровне чемпионата России.

«У вас очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире. Стиль игры в России силовой, мне нравится такой вызов, я постараюсь заявить о себе. Мы обсуждали возникший вариант с отцом и с агентом, а также со многими людьми, которые имели опыт игры в вашей стране или просто хорошо знают чемпионат. Общее мнение было таково: это хорошая лига для продолжения карьеры, меня ожидает много приятных сюрпризов», — отметил футболист.

Бохинен перешел в ЦСКА из «Стабека» 15 февраля. По информации портала Transfermarkt.com, армейцы заплатили за 21-летнего норвежца 1,5 миллиона евро. Игрок будет выступать за красно-синих под номером «88».