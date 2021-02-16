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В «Сочи» рассказали о восстановлении Ивелина Попова

18:54
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в беседе с «СЭ» рассказал о готовности команды к сезону, а также о состоянии полузащитника Ивелина Попова.

«Подготовка проходит нормально, почти все ребята в строю. Ивелину Попову немного осталось до возвращения на поле, на товарищеских играх пока его не ставили», — сказал Рубашко «СЭ».

Попов перешел в «Сочи» в конце августа 2020 года, вышел на замену в матче 5-го тура против «Тамбова» (1:0) в начале второго тайма, провел на поле 26 минут, после чего был заменен из-за травмы.

21 февраля «Сочи» сыграет в гостях в кубковом матче против «Краснодара». В Тинькофф РПЛ команда идет на 4-м месте с 33 очками.

(Сергей Федоров)

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