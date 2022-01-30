«Нижний Новгород» сыграл вничью с черногорским «Дечичем» на сборах в Турции

«Нижний Новгород» сыграл вничью с черногорским «Дечичем».

Единственный гол нижегородцев забил Тимур Сулейманов, у черногорской команды отличился Кристиян Вулай.

Команда Александра Кержакова завершила первый сбор в Турции. Второй сбор пройдет там же с 3 по 17 февраля.

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«Нижний Новгород» — «Дечич» — 1:1 (1:1)

Голы: Сулейманов, 25 (1:0). Вулай, 31 (1:1).

«Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий (Пенчиков, 66), Гоцук, Миладинович (Масоэро, 46), Козлов, Калинский, Каккоев (Александров, 62), Карасев, Шарипов, Сулейманов (Косарев, 46), Горбунов (Моцпан, 62).

30 января.