«Уфа» примет решение по будущему арендованного у «Спартака» Урунова по окончании сезона

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб примет решение по будущему арендованного у «Спартака» полузащитника Остона Урунова в конце сезона.

«Решение по Урунову будет приниматься в конце сезона. Его выступление в первой части сезона комментировать не буду. Давайте закончим сезон, там будет ясно», — приводит ТАСС слова Газизова.

Урунов перешел в «Уфу» на правах аренды до конца сезона-2021/22 в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний узбек принял участие в 7 матчах уфимцев и не отличился результативными действиями. «Уфа» может выкупить Урунова у «Спартака» за 1 миллион евро.