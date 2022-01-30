«Венеция» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Федора Чалова

«Венеция» ведет переговоры с ЦСКА о переходе нападающего Федора Чалова, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянская команда нуждается в нападающем и после срыва трансфера форварда «Беневенто» Джанлуки Лападулы обратила внимание на 23-летнего россиянина.

В нынешнем сезоне Чалов забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за ЦСКА. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8,5 миллиона евро.

Напомним, что за «Венецию» на правах аренды выступает полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон.