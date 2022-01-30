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«Венеция» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Федора Чалова

«Венеция» интересуется нападающим ЦСКА Федором Чаловым
Карен Саркисян
Корреспондент

«Венеция» ведет переговоры с ЦСКА о переходе нападающего Федора Чалова, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянская команда нуждается в нападающем и после срыва трансфера форварда «Беневенто» Джанлуки Лападулы обратила внимание на 23-летнего россиянина.

В нынешнем сезоне Чалов забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за ЦСКА. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8,5 миллиона евро.

Напомним, что за «Венецию» на правах аренды выступает полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-venezia-l-attaccante-puo-arrivare-dalla-russia-contatti-col-cska-mosca-per-chalov-1639748

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
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10
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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16
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