«Нижний Новгород» — ЦСКА: судья отменил гол Чалова перед перерывом

Главный судья матча 3-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — ЦСКА Виталий Мешков отменил гол форварда армейцев Федора Чалова в конце первого тайма.

Арбитр дал свисток до того, как Чалов забил. 24-летний россиянин выбил мяч из рук у голкипера нижегородцев Артура Нигматуллина, после чего отправил его в пустые ворота. Мешков зафиксировал фол со стороны армейцев.

Чалов открыл счет в матче, забив на 14-й минуте. Этот гол стал для него первым в сезоне-2022/23.