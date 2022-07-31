«Нижний Новгород» — ЦСКА: судья отменил гол Чалова перед перерывом
Главный судья матча 3-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — ЦСКА Виталий Мешков отменил гол форварда армейцев Федора Чалова в конце первого тайма.
Арбитр дал свисток до того, как Чалов забил. 24-летний россиянин выбил мяч из рук у голкипера нижегородцев Артура Нигматуллина, после чего отправил его в пустые ворота. Мешков зафиксировал фол со стороны армейцев.
Чалов открыл счет в матче, забив на 14-й минуте. Этот гол стал для него первым в сезоне-2022/23.
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|0
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|
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|
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|
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|2
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|29.07
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|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
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Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
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|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
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|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
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|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
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|
Кр. Советов – Торпедо
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|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
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Федор Смолов
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|4
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|
|
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