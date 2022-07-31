В «Спартаке» рассказал о реакции Мозеса на уход спортивного директора Каттани

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.

— Уход Каттани? Это меня не удивило. Предпосылок для его ухода не было, но любое подобное действие от иностранцев сейчас так воспринимается. Он ушел по личным причинам.

— Правда ли, что лично Каттани убедил Мозеса остаться в «Спартаке»?

— Он провел большую работу, чтобы Мозес был в «Спартаке» и в той форме, в какой он находится сейчас. Великолепной! Приносит нам пользу каждый матч.

Итальянец Каттани принял решение покинуть московский клуб, о чем в команде объявили 13 июля. Функционер пришел в «Спартак» в декабре 2021 года, тогда же главным тренером «красно-белых» стал Паоло Ваноли, который по окончании сезона расторг соглашение с клубом.