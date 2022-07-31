В «Спартаке» рассказали о ситуации с иностранными футболистами команды

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с легионерами команды.

27 июля сообщалось, что нигерийский полузащитник красно-белых Виктор Мозес может покинуть клуб этим летом.

«Легионеры? Ситуация такая же, как и была до этого. Они остаются в команде. Но давать гарантии не можем, ибо это зависит не от нас. Соглашение с игроками? Оно ничего не значит. Вы видите, какие решения ФИФА, УЕФА и спортивного арбитражного суда», — сказал Зеленов.

21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца июня 2023 года.