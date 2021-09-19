«Нижний Новгород» — «Арсенал»: все голы матча
«Арсенал» в гостевом матче 8-го тура Тинькофф РПЛ обыгрыл «Нижний Новгород» со счетом 3:2.
Первыми забили хозяева — на 9-й минуте отличился Николай Калинский. Затем дважды в первом тайме забили туляки. На 17-й минуте отличился Горан Чаушич, а на 45+1-я минуте — Евгений Марков.
Нижегородцы смогли отыграться на 86-й минуте благодаря голу Алексея Козлова, однако Чаушич на 90+5-й минуте встречи оформил дубль и принес тулякам победу.
Предлагаем вашему вниманию все голы матча
Калинский, 9-я минута
Гол Калинского#ТинькоффРПЛ #НижнийНовгородАрсенал https://t.co/HgvrduDRDS— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 19, 2021
Чаушич, 17-я минута
Ответочка «Арсенала» — Кангва катнул на 11 метров, а там Чаушич. Слишком просто все выглядело ??? pic.twitter.com/xM6fqIIass— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 19, 2021
Марков, 45+1-я минута
Туляки совсем уж разыгрались под конец тайма. Кержаков рвал и метал ? pic.twitter.com/Gvou4OrxWO— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 19, 2021
Козлов, 85-я минута
Козлов сделал всё что мог. Но радость Нижнего продлилась недолго ??? pic.twitter.com/cNzQLyciWk— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 19, 2021
Чаушич, 90+5-я минута
Дубль Чаушича#ТинькоффРПЛ #НижнийНовгородАрсенал https://t.co/8JlbDgoFze— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 19, 2021
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