Шварц объяснил, почему выпустил Грулева в старте вместо Тюкавина на матч с «Сочи»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал стартовый состав на игру 8-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи».
— В стартовый состав не попали Антон Шунин и Диего Лаксальт. Что с ними?
— На этой тренировочной неделе оба футболиста получили травмы. На следующей неделе будем понимать, на сколько ребята выбыли из строя, — цитирует тренера сайт бело-голубых.
— Прокомментируйте смену форварда — вместо Константина Тюкавина выйдет Вячеслав Грулев.
— Грулев очень хорошо проявил себя в этом тренировочном цикле, поэтому решили выпустить его в старте. В то же время мы понимаем, что Тюкавин может в любой момент выйти на поле и усилить игру.
— В последних матчах «Динамо» неплохо действовало против схемы с тремя центральными защитниками, но «Сочи», вероятно, лучший клуб в России, играющий по ней. В чем будет основная сложность?
— Вне зависимости от их схемы хочу отметить, что эта команда здорово обороняется. У них есть хорошие игроки в линии атаки. Но все в наших руках — мы должны проявить свои лучшие качества во всех компонентах игры.
— Футболисты «Сочи» много забивают, будете ли против кого-то играть персонально?
— Мы не будем никого держать персонально. Для нас важно показать хорошую коллективную оборону.
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Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-grulyov-xoroso-proyavil-sebya-na-trenirovkax-poetomu-segodnya-vyidet-v-starte
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