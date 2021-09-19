Шварц объяснил, почему выпустил Грулева в старте вместо Тюкавина на матч с «Сочи»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал стартовый состав на игру 8-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи».

— В стартовый состав не попали Антон Шунин и Диего Лаксальт. Что с ними?

— На этой тренировочной неделе оба футболиста получили травмы. На следующей неделе будем понимать, на сколько ребята выбыли из строя, — цитирует тренера сайт бело-голубых.

— Прокомментируйте смену форварда — вместо Константина Тюкавина выйдет Вячеслав Грулев.

— Грулев очень хорошо проявил себя в этом тренировочном цикле, поэтому решили выпустить его в старте. В то же время мы понимаем, что Тюкавин может в любой момент выйти на поле и усилить игру.

— В последних матчах «Динамо» неплохо действовало против схемы с тремя центральными защитниками, но «Сочи», вероятно, лучший клуб в России, играющий по ней. В чем будет основная сложность?

— Вне зависимости от их схемы хочу отметить, что эта команда здорово обороняется. У них есть хорошие игроки в линии атаки. Но все в наших руках — мы должны проявить свои лучшие качества во всех компонентах игры.

— Футболисты «Сочи» много забивают, будете ли против кого-то играть персонально?

— Мы не будем никого держать персонально. Для нас важно показать хорошую коллективную оборону.