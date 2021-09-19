Чаушич посвятил голы в ворота «Нижнего Новгорода» новорожденному ребенку

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич стал автором дубля в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (3:2). Решающий гол он забил на пятой добавленной минуте второго тайма.

«Тяжелая игра. Пропустили быстро, но смогли так же быстро вернуться в игру. Хорошо, что забили на последних минутах. Очень важная победа

У меня ребенок родился. Подарил ему голы», — сказал Чаушич в эфире «Матч Премьер».

Эта победа стала первой для «Арсенала» после назначения главным тренером команды Миодрага Божовича.