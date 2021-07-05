Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» прокомментировал уход из команды двух молодых полузащитников — 19-летнего Максима Мухина (в ЦСКА) и 20-летнего Никиты Иосифова (окончание контракта и возможный переход в испанский «Вильярреал»).

— Насколько большой потерей для клуба стал уход Мухина и Иосифова?

— Это уже история. Мне жаль, но каждый из них выбрал свой путь в жизни. И я желаю им удачи на этом пути. Мы с ними проделали хорошую работу, ребята проявили себя отлично. А все другое — это уже политика футбола, а не спортивные вещи. Я не могу и не хочу влиять на это. Время покажет, кто был прав, а кто ошибся. Честно, не знаю, куда спешить. Особенно когда ты в хорошем клубе, тренер тебе доверяет, ты играешь. Я уже 12-13 лет в профессиональном футболе, и подобных случаев было множество. У кого-то получалось сделать хорошую карьеру, но намного чаще исход был таким, что карьера шла вниз и вниз.

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