Тедеско: «Сразу подписать контракт с другим клубом — это было бы неуважением к «Спартаку»
09:08
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему принял решение покинуть клуб.
«Не могу сказать, что потерял сон из-за этого. Я заранее объявил «Спартаку», что не продлю контракт из-за семьи. А сразу же подписать контракт с другим клубом — это было бы неуважением с моей стороны.
У меня были предложения. Даже в то время, что я работал в «Спартаке». Откуда? Из Германии и других стран.
Но я был твердо намерен отработать контракт со «Спартаком» до конца, как и объявил в декабре», — приводит слова Тедеско Kicker.
«Спартак» занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф РПЛ, набрав 57 очков в 30 турах, и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.
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