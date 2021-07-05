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Тедеско: «Сразу подписать контракт с другим клубом — это было бы неуважением к «Спартаку»

09:08
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему принял решение покинуть клуб.

«Не могу сказать, что потерял сон из-за этого. Я заранее объявил «Спартаку», что не продлю контракт из-за семьи. А сразу же подписать контракт с другим клубом — это было бы неуважением с моей стороны.

У меня были предложения. Даже в то время, что я работал в «Спартаке». Откуда? Из Германии и других стран.

Но я был твердо намерен отработать контракт со «Спартаком» до конца, как и объявил в декабре», — приводит слова Тедеско Kicker.

«Спартак» занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф РПЛ, набрав 57 очков в 30 турах, и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.

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Иван Шитик все материалы автора

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