Николич рассказал, за счет чего можно повысить уровень РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал, как можно повысить уровень РПЛ.

— У меня есть одна идея, как можно повысить уровень РПЛ, — сказал Николич. — Нужно выбирать молодых игроков — неважно, иностранцев или россиян, — которых ты купишь за 3-5 миллионов евро, а потом они будут стоить 100 миллионов. Таких, кому интересен российский чемпионат. Их можно найти на Балканах, в Центральной Европе, в Восточной Европе, в Скандинавии, в Южной Америке. В Западной Европе таких не найдешь — там рынок изучен вдоль и поперек. Приведу в пример Влашича. Или Видича, который пришел в «Спартак», а потом стал лучшим защитником мира. Есть хороший пример «Шахтера», который регулярно привозит молодых бразильцев, а потом продает в «Манчестер Сити» и подобные клубы. Думаю, это правильный путь. Большие европейские звезды в ближайшие годы не поедут в Россию, а брать середняка — зачем? Это единственная вещь в футболе, которая мне не нравится, — середняк. Лучше или взять топа, или доверить молодому таланту. А если игрок совсем средний, он всю жизнь будет средним.

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