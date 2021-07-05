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Николич рассказал, за счет чего можно повысить уровень РПЛ

10:00
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал, как можно повысить уровень РПЛ.

— У меня есть одна идея, как можно повысить уровень РПЛ, — сказал Николич. — Нужно выбирать молодых игроков — неважно, иностранцев или россиян, — которых ты купишь за 3-5 миллионов евро, а потом они будут стоить 100 миллионов. Таких, кому интересен российский чемпионат. Их можно найти на Балканах, в Центральной Европе, в Восточной Европе, в Скандинавии, в Южной Америке. В Западной Европе таких не найдешь — там рынок изучен вдоль и поперек. Приведу в пример Влашича. Или Видича, который пришел в «Спартак», а потом стал лучшим защитником мира. Есть хороший пример «Шахтера», который регулярно привозит молодых бразильцев, а потом продает в «Манчестер Сити» и подобные клубы. Думаю, это правильный путь. Большие европейские звезды в ближайшие годы не поедут в Россию, а брать середняка — зачем? Это единственная вещь в футболе, которая мне не нравится, — середняк. Лучше или взять топа, или доверить молодому таланту. А если игрок совсем средний, он всю жизнь будет средним.

Полностью интервью Марко Николича читайте на сайте «СЭ»

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