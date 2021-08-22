Николич — о графике «Локомотива»: «Перед началом сезона мы все знали. У нас хорошая ротация»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:1).
— Давали ли особые указания по игре против Крыховяка?
— Какие указания? Ты меня удивил сейчас таким вопросом.
— Большое количество сборников в «Локомотиве» — это плюс или минус?
— У нас плотный график и сложный график. Мы знали, что будут сборники, будет Лига Европы. Перед началом сезона мы все знали. Надо справиться с этим. У нас хорошая ротация.
Я сделал выводы по итогам прошлого сезона, когда мы заняли третье место. Первая половина сезона намного сложнее, сумасшедшее количество игр. Мы строим команду под эту задачу, — сказал Николич.
Железнодорожники располагаются на третьем месте в таблице, набрав 11 очков, «Краснодар» занимает девятую строчку с 6 очками в активе. В следующем туре подопечные Николича сыграют в гостях с московским «Динамо» 27 августа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю