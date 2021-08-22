Николич — о графике «Локомотива»: «Перед началом сезона мы все знали. У нас хорошая ротация»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:1).

— Давали ли особые указания по игре против Крыховяка?

— Какие указания? Ты меня удивил сейчас таким вопросом.

— Большое количество сборников в «Локомотиве» — это плюс или минус?

— У нас плотный график и сложный график. Мы знали, что будут сборники, будет Лига Европы. Перед началом сезона мы все знали. Надо справиться с этим. У нас хорошая ротация.

Я сделал выводы по итогам прошлого сезона, когда мы заняли третье место. Первая половина сезона намного сложнее, сумасшедшее количество игр. Мы строим команду под эту задачу, — сказал Николич.

Железнодорожники располагаются на третьем месте в таблице, набрав 11 очков, «Краснодар» занимает девятую строчку с 6 очками в активе. В следующем туре подопечные Николича сыграют в гостях с московским «Динамо» 27 августа.