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Николич — о графике «Локомотива»: «Перед началом сезона мы все знали. У нас хорошая ротация»

18:55
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:1).

— Давали ли особые указания по игре против Крыховяка?

— Какие указания? Ты меня удивил сейчас таким вопросом. 

— Большое количество сборников в «Локомотиве» — это плюс или минус?

— У нас плотный график и сложный график. Мы знали, что будут сборники, будет Лига Европы. Перед началом сезона мы все знали. Надо справиться с этим. У нас хорошая ротация.

Я сделал выводы по итогам прошлого сезона, когда мы заняли третье место. Первая половина сезона намного сложнее, сумасшедшее количество игр.  Мы строим команду под эту задачу, — сказал Николич.

Железнодорожники располагаются на третьем месте в таблице, набрав 11 очков, «Краснодар» занимает девятую строчку с 6 очками в активе. В следующем туре подопечные Николича сыграют в гостях с московским «Динамо» 27 августа.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 0
Челси 2
Перерыв

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 2
Краснодар 1
Матч завершен

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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