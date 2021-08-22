Николай Наумов: «Без усиления в еврокубках «Локомотиву» делать нечего»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России.
«Прекрасный первый тайм, смяли «Краснодар» полностью! — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — К сожалению, не очень хороший второй тайм, ну для «Локомотива» это характерно, а игра была прекрасная на моменты, и голы. Смолов просто красавец, ну и Жемалетдинов огромный молодец. В паре со Смоловым, они смотрятся прекрасно. Эта пара — будет просто находкой для сборной».
Также экс-президент добавил, что «Локомотиву» срочно надо усиливаться.
«На лавку посмотришь, усилить игру некому. Сегодня по игре было видно, что 3-4 игрока устали. А заменить некому кроме Миранчука и Тикнизяна. Без хороших игроков на скамейке запасных, нам в еврокубках делать нечего», — добавил Наумов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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