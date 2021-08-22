Николай Наумов: «Без усиления в еврокубках «Локомотиву» делать нечего»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Прекрасный первый тайм, смяли «Краснодар» полностью! — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — К сожалению, не очень хороший второй тайм, ну для «Локомотива» это характерно, а игра была прекрасная на моменты, и голы. Смолов просто красавец, ну и Жемалетдинов огромный молодец. В паре со Смоловым, они смотрятся прекрасно. Эта пара — будет просто находкой для сборной».

Также экс-президент добавил, что «Локомотиву» срочно надо усиливаться.

«На лавку посмотришь, усилить игру некому. Сегодня по игре было видно, что 3-4 игрока устали. А заменить некому кроме Миранчука и Тикнизяна. Без хороших игроков на скамейке запасных, нам в еврокубках делать нечего», — добавил Наумов.