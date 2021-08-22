«Химки» — «Рубин»: стартовые составы команд
«Химки» на своем поле сыграют против «Рубина» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Данилкин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Камышев, Себаи, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычев, Кухарчук, Трошечкин, Давидян, Боженов, Соколов, Сабович, Алиев, Садыгов.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников, Костюков, Йевтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Бакаев, хакшабанович.
Запасные: Медведев, Янович, Грицаенко, Савицкий, Нижегородов, Тальби, Вл.Игнатьев, Мусаев, Суриков, Сайто, И.Игнатьев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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