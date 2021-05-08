Николич доволен игрой «Локомотива» в матче с «Динамо»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после матча против «Динамо» (0:0) в 29-м туре Тинькофф чемпионата России. Он отметил, что доволен игрой своей команды.
«Очевидно, что был дождь, но футбол играется и в дождь, с этим нет проблем, — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер» 8 мая. — Отличная, динамичная игра. Я доволен.
У соперников вообще ничего опасного не было. У нас была одна штанга, одна перекладина, один гол отменили. Мы не забили, только этого не хватило сегодня. Нам нужно было забивать. Мы были ближе к трем очкам".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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