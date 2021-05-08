Николич доволен игрой «Локомотива» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после матча против «Динамо» (0:0) в 29-м туре Тинькофф чемпионата России. Он отметил, что доволен игрой своей команды.

«Очевидно, что был дождь, но футбол играется и в дождь, с этим нет проблем, — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер» 8 мая. — Отличная, динамичная игра. Я доволен.

У соперников вообще ничего опасного не было. У нас была одна штанга, одна перекладина, один гол отменили. Мы не забили, только этого не хватило сегодня. Нам нужно было забивать. Мы были ближе к трем очкам".