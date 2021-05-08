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«Арсенал» — «Рубин»: неверно назначен пенальти. Первая ошибка Левникова

18:50
8 мая. Тула. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4. 8 мая. Тула. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4.
8 мая. Тула. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4.
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На 7-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Рубин» арбитр Кирилл Левников ошибочно назначил пенальти в ворота тульской команды. Судье показалось, что Даниил Хлусевич сбил Леона Мусаева.

8 мая. Тула. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4.
8 мая. Тула. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4.

На самом деле игрок казанцев упал сам, нарушения правил не было. Это заметили видеоассистенты Игорь Панин и Валентин Мурашов. После их проверки к монитору подошел сам Левников — в итоге на 10-й минуте он исправил свое решение и отменил 11-метровый удар.

(Александр Бобров)

Арсенал Т — Рубин

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