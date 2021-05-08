Лебедев считает, что у «Локомотива» еще есть шансы выйти в Лигу чемпионов

Депутат Госдумы и болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (0:0).

«Одно поражение «Локомотив» допустил после зимнего перерыва — и оно на данную минуту становится ценой непопадания в Лигу чемпионов. Сегодня должен был сказаться профессионализм тренера, который должен был настроить команду. Судя по игре, «Локомотив» не казался разбитым коллективом. Но не надо забывать, что «Динамо» — непростой соперник, показывало достойную игру и до недавнего времени претендовало на еврокубки», — сказал Лебедев «СЭ».

Также Лебедев оценил шансы железнодорожников на выход в Лигу чемпионов.

«Теоретические шансы у «Локомотива» остаются все равно — у «Спартака» непростая заключительная игра с «Ахматом». Но для футбольного клуба, который рвется в Лигу чемпионов, попадание должно быть стопроцентным, а не из расчета того, что где-то кто не выиграет», — добавил «Лебедев».

После 29 туров «Локомотив» с 53 очками занимает второе место. «Динамо» с 47 очками идет седьмым. (Константин Колмаков)