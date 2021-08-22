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Агент Гурцкая оценил работу «Локомотива» на трансферном рынке

19:15
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Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил работу «Локомотива» на трансферном рынке нынешним летом.

«Бека-Бека, по идее, берется по позиции на замену Куликову или Баринову. Но я просто пока не знаю хорошо этого футболиста, но мне кажется, что вышеназванные ребята хорошо справляются со своей работой, чтобы сейчас их кто-то менял. Пускай даже футболист за € 7 млн. При том, француз парень молодой. Думаю, ему понадобиться много времени на адаптацию.

Николичу было бы хорошо усилить позицию центрального защитника. Также неплохо было бы взять футболиста на замену Крыховяку. Такого игрока, который мог бы стабильно раздавать передачи в центре поля», — цитирует Гурцкая «РБ Спорт».

По данным «СЭ», Бека-Бека перейдет в «Локомотив» в общей сложности за 7 миллионов евро плюс бонусы. Клуб будет платить игроку около 800 тысяч евро в год. Контракт будет рассчитан на пять лет.

В сезоне-2020/21 20-летний француз провел 27 матчей за «Кан» и забил 1 гол.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 0
Челси 2
2-й тайм

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 2
Краснодар 1
Матч завершен

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/gurtskaya-otsenil-transfernuyu-kompaniyu-lokomotiva/

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