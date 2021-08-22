Агент Гурцкая оценил работу «Локомотива» на трансферном рынке

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил работу «Локомотива» на трансферном рынке нынешним летом.

«Бека-Бека, по идее, берется по позиции на замену Куликову или Баринову. Но я просто пока не знаю хорошо этого футболиста, но мне кажется, что вышеназванные ребята хорошо справляются со своей работой, чтобы сейчас их кто-то менял. Пускай даже футболист за € 7 млн. При том, француз парень молодой. Думаю, ему понадобиться много времени на адаптацию.

Николичу было бы хорошо усилить позицию центрального защитника. Также неплохо было бы взять футболиста на замену Крыховяку. Такого игрока, который мог бы стабильно раздавать передачи в центре поля», — цитирует Гурцкая «РБ Спорт».

По данным «СЭ», Бека-Бека перейдет в «Локомотив» в общей сложности за 7 миллионов евро плюс бонусы. Клуб будет платить игроку около 800 тысяч евро в год. Контракт будет рассчитан на пять лет.

В сезоне-2020/21 20-летний француз провел 27 матчей за «Кан» и забил 1 гол.