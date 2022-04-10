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Никола Моро пропустил матч «Динамо» из-за травмы задней поверхности бедра

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Динамо» Никола Мора пропустил матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» из-за повреждения задней поверхности бедра, сообщает Sport24.

По данным источника, свою травму хавбек получил в начале недели. Сообщается, что хорват восстановится к следующей игре бело-голубых против «Ахмата», которая пройдет 15 апреля.

В текущем сезоне Моро провел за «Динамо» 23 матча в РПЛ и забил один гол.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-10-moro-propustil-match-dinamo-iz-za-travmy-dolzhen-vosstanovitsya-k-igre-s-akhmatom

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Арсенал Т 0
Перерыв

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
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Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Никола Моро
ФК Динамо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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