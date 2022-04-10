Никола Моро пропустил матч «Динамо» из-за травмы задней поверхности бедра

Полузащитник «Динамо» Никола Мора пропустил матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» из-за повреждения задней поверхности бедра, сообщает Sport24.

По данным источника, свою травму хавбек получил в начале недели. Сообщается, что хорват восстановится к следующей игре бело-голубых против «Ахмата», которая пройдет 15 апреля.

В текущем сезоне Моро провел за «Динамо» 23 матча в РПЛ и забил один гол.