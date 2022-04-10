Источник: Слуцкий будет работать в «Рубине» в следующем сезоне

«Рубин» не рассматривает увольнение главного тренера команды Леонида Слуцкого, несмотря на неудачную игру и результаты команды, утверждает Metaratings.ru.

Руководство полностью доверяет тренеру, и он продолжит работу в клубе в следующем сезоне. Слуцкий возглавляет казанский клуб с декабря 2019 года.

Действующее соглашение российской команды с 50-летним специалистом рассчитано до 2025-го года.

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице после 24 туров, набрав 25 очков. В последнем матче казанцы уступили дома «Краснодару» 0:1.