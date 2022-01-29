Баженов: «Уход Понсе — потеря для «Спартака». Он добавлял разнообразия в нападении»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о возможном трансфере нападающего клуба Эсекьеля Понсе в «Эльче».

«Уход Понсе — 100 процентов потеря для «Спартака». Он добавлял разнообразия в нападении: мог сыграть и центрфорварда, и в оттяжке, и на фланге. Не было бы травм, он бы лучше себя проявил. Если его продадут за хорошие деньги, то логика трансфера имеет место быть. Сможет ли этот состав конкурировать с топ-командами РПЛ? После нескольких туров станет понятно», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Сегодня, 29 января появилась информация, что 24-летний форвард может продолжить карьеру в испанском «Эльче».

Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» в июле 2019 года, в сезоне-2021/22 аргентинец забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за красно-белых.