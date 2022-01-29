«Спартак» и «Локомотив» могут побороться за полузащитника «Сампдории»

«Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в приобретении центрального полузащитника «Сампдории» Мортена Торсби, информирует sampdorianews.net. Как отмечается, конкретных предложений по поводу покупки 25-летнего норвежца пока не поступало.

Стоимость футболиста составляет порядка семи миллионов евро.

В этом сезоне Торсби провел 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу. За сборную Норвегии у него 10 матчей с 2017 года. Его контракт с «Сампдорией» истекает в 2023 году.