Нападающий «Спартака» Понсе может перейти в испанский «Эльче»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе может продолжить карьеру в «Эльче», сообщает Cazurreando.com.

По информации источника, испанский клуб близок к покупке 24-летнего аргентинца. Сообщается, что «Эльче» интересуется форвардом с прошлого лета.

В сезоне-2021/22 Понсе забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Спартак». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.