ЦСКА и «Лилль» ведут переговоры о трансфере Шеки

ЦСКА ведет переговоры с французским «Лиллем» по поводу трансфере португальского полузащитника Шеки, информирует «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Футболист якобы дал согласие на переход в московский клуб.

Однако армейцам предстоят сложные переговоры с «Лиллем» и агентами полузащитника.

Также отмечается, что французской стороне выгодно расстаться с опорником сейчас — летом у него заканчивается контракт, и тогда он переедет в Россию уже на правах свободного агента.

Шека в текущем розыгрыше чемпионата Франции провел 15 матчей и забил в них один гол. Еще пять игр он провел в групповом турнире Лиги чемпионов.