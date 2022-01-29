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Сегодня, 16:39

ЦСКА и «Лилль» ведут переговоры о трансфере Шеки

Полузащитник Шека согласился перейти из «Лилля» в ЦСКА
Роман Шишов
Корреспондент
Шека.
Фото Instagram

ЦСКА ведет переговоры с французским «Лиллем» по поводу трансфере португальского полузащитника Шеки, информирует «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Футболист якобы дал согласие на переход в московский клуб.

Однако армейцам предстоят сложные переговоры с «Лиллем» и агентами полузащитника.

Также отмечается, что французской стороне выгодно расстаться с опорником сейчас — летом у него заканчивается контракт, и тогда он переедет в Россию уже на правах свободного агента.

Шека в текущем розыгрыше чемпионата Франции провел 15 матчей и забил в них один гол. Еще пять игр он провел в групповом турнире Лиги чемпионов.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4591367-cska-i-lill-vedut-peregovory-o-transfere-sheki-igrok-dal-soglasie-na-perehod.html

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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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16
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