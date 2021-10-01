Нигматуллин считает, что «Спартак» проиграет «Ахмату»
Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился прогнозом на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и «Ахматом».
«Ахмат», победив в последнем туре, думаю, наполнен сейчас позитивом, им нужна победа. «Спартаку», в свою очередь, три очка также очень нужны. У красно-белых вообще творится что-то невообразимое, поэтому думаю, что «Спартак» в этом матче уступит. Минимально 0:1, — приводят «Известия» слова Нигматуллина.
Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится в воскресенье, 3 октября, в Грозном. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1229184/nikolai-egorychev/brata-dva-komandy-alekseia-i-vasiliia-berezutckikh-sraziatsia-za-top-3
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю