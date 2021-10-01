Форвард «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком Тинькофф РПЛ в сентябре.

При этом болельщики проголосовали за Гильерме, а эксперты «Матч Премьер» — за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Дзюбу.

В сентябре Дзюба провел 3 матча в чемпионате России, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.