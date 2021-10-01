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Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре. Болельщики выбрали Гильерме, эксперты — Клаудиньо

11:11
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком Тинькофф РПЛ в сентябре.

При этом болельщики проголосовали за Гильерме, а эксперты «Матч Премьер» — за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Дзюбу.

В сентябре Дзюба провел 3 матча в чемпионате России, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Сергей Разин все материалы автора

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