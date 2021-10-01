Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре. Болельщики выбрали Гильерме, эксперты — Клаудиньо
11:11
Форвард «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком Тинькофф РПЛ в сентябре.
При этом болельщики проголосовали за Гильерме, а эксперты «Матч Премьер» — за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Дзюбу.
В сентябре Дзюба провел 3 матча в чемпионате России, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Артём Дзюба стал лучшим игроком сентября! ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021
Болельщики проголосовали за Гилерме, эксперты МАТЧ ПРЕЬМЕР — за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Артёма Дзюбу ?#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/HTvaV8c99d
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