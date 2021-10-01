Кечинов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак»
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился прогнозом на матч красно-белых против «Ахмата» в рамках 10-го тура Тинькофф РПЛ.
«Спартаку» будет очень тяжело. Играть в Грозном в принципе всегда непросто, какое бы место ни занимал «Ахмат» в турнирной таблице. Тем более после матча с «Наполи» в Лиге Европы красно-белые наверняка будут измотаны как физически, так и эмоционально. Поэтому ничья будет хорошим результатом для подопечных Витории. Хотел бы ошибаться", — приводят «Известия» слова Кечинова.
Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится в воскресенье, 3 октября, в Грозном. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1229184/nikolai-egorychev/brata-dva-komandy-alekseia-i-vasiliia-berezutckikh-sraziatsia-za-top-3
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