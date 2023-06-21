Непомнящий оценил возможный переход Комличенко в «Локомотив»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к форварду «Ростова» Николаю Комличенко.

«Возможно, клубу нужен атакующий игрок именно такого плана. Для Дзюбы нет разницы, с кем играть. Я не думаю, что Галактионов будет себя ограничивать и выбирать между Дзюбой и Комличенко. Они могут вместе выходить на поле. В то же время я не уверен, что Комличенко захочет уходить из «Ростова», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

В прошедшем сезоне Комличенко провел 33 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего форварда в 5 миллионов евро.