Бородин: «Бердыев вгрызался в нюансы тренировочного процесса «Сочи»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о совместной работе с Курбаном Бердыевым, который ранее возглавлял команду.

«Когда Бердыев пришел, с первого занятия, с первой тренировки на сборах все было в новинку, — цитирует «РБ Спорт» Бородина. — Настолько он вгрызался в нюансы, в каждое упражнение. Мы собирались рано утром на базе, обсуждали тренировку, каждый член тренерского штаба высказывал свое мнение, как он видит занятие, что мы будем делать. Я как тренер вратарей в основном отвечал за голкиперов, а тут от меня требовалось подготовить конспекты занятия для всей команды полностью. Мы расписывали, что будут делать игроки. А свой процесс я готовил отдельно. Поначалу было необычно и даже тяжеловато перестроиться под это».

Бердыев возглавлял «Сочи» с декабря по апреля 2023 года. Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

В сезоне-2022/23 ?"Сочи" занял 10-е место в РПЛ.