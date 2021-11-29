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«Не думаю, что это продуманная провокация». Гендиректор ЦСКА — о массовом задержании болельщиков и связи с введением Fan ID

19:10
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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» прокомментировал версию о том, что массовое задержание болельщиков армейцев после матча с «Зенитом» (0:2), связано со скорым введением Fan ID.

— Одна из самых популярных версий сейчас в интернете звучит примерно так: все кем-то срежиссировано, чтобы поскорее принять закон о введении Fan ID. Мол, слишком много совпадений. Пиротехника, камеры, которые перестали работать в самый нужный момент, массовые задержания...

— Я не верю в подобную версию. Понятно, что есть правоохранительные органы и они разберутся. Расследование будет очень тщательным. Мы сами заинтересованы в том, чтобы понять причины случившегося. В частности, получить ответ на вопрос, почему камеры перестали записывать происходящее с 57-й минуты. Но не думаю, что за всем этим стоит какая-то продуманная провокация.

— Каковы тогда шансы, что болельщики, которые использовали пиротехнику, будут выявлены? Ведь камеры их не зафиксировали.

— Есть видеоматериалы оперативной съемки и с камеры, которая записывала все до 57-й минуты. Но главное, что клуб совместно с РПЛ и правоохранительными органами приложит все усилия, чтобы разобраться в произошедшем.

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры