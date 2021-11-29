«Спартак» не выигрывает в последних шести матчах в РПЛ. Лишь однажды красно-белые выдали серию хуже

Футболисты московского «Спартака» на выезде сыграли вничью с «Уфой» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:1.

Команда Руя Витории не побеждает в российском чемпионате уже 6 матчей подряд.

Ранее красно-белые проиграли «Зениту» (1:7) и «Краснодару» (1:2), а также сыграли вничью с «Динамо» (2:2), «Ростовом» (1:1) и «Локомотивом» (1:1).

Лишь однажды у красно-белых была более продолжительная серия без побед в чемпионате России (7 подряд в 2004 году при Невио Скале).