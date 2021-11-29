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«Спартак» не выигрывает в последних шести матчах в РПЛ. Лишь однажды красно-белые выдали серию хуже

19:10
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Футболисты московского «Спартака» на выезде сыграли вничью с «Уфой» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:1.

Команда Руя Витории не побеждает в российском чемпионате уже 6 матчей подряд.

Ранее красно-белые проиграли «Зениту» (1:7) и «Краснодару» (1:2), а также сыграли вничью с «Динамо» (2:2), «Ростовом» (1:1) и «Локомотивом» (1:1).

Лишь однажды у красно-белых была более продолжительная серия без побед в чемпионате России (7 подряд в 2004 году при Невио Скале).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
Спартак
Голы
Никитин, 70 (1:0), Соболев, 90+5 (1:1)
Уфа
Беленов Никитин Ботака-Иобома Журавлев Йокич (Алиев, 81 ) Касинтура (Голубев, 85 ) Фищенко Урунов (Мрзляк, 25 ) Камилов Агаларов (Саплинов, 85 ) Кротов (Плиев, 81 )
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Кофрие (Рассказов, 68) Умяров Литвинов Промес Ломовицкий (Мельников, 76) Соболев Ларссон
Предупреждения
Кротов 37, Журавлев 38, Камилов 45, Мрзляк 54, Йокич 67, Алиев 88, Никитин 90  -  Айртон 19, Умяров 49, Рассказов 74
Удаления
Рассказов 86 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Богданов (Верея)
ВАР
Панин (Дмитров) Воронцов (Ярославль)

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры