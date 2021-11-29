Кафельников о ничьей «Спартака»: «У команды есть дух вырывать результат. Молодцы!»

Экс первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» ничью в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Вырвали ничью? Это здорово, молодцы. Действительно так, что могу сказать. К сожалению, не было возможности посмотреть полный матч, ибо нахожусь за границей. Мы, все болельщики «Спартака, надеемся, что у команды действительно есть дух вырывать результат», — сказал Кафельников «СЭ».

«Спартак» с 20 очками остается на десятом месте в турнирной таблице. У «Уфы» 16 очков и 12-е место.

В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с «Динамо», а «Спартак» примет «Ахмат».