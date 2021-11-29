Кафельников о ничьей «Спартака»: «У команды есть дух вырывать результат. Молодцы!»
19:05
Экс первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» ничью в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).
«Вырвали ничью? Это здорово, молодцы. Действительно так, что могу сказать. К сожалению, не было возможности посмотреть полный матч, ибо нахожусь за границей. Мы, все болельщики «Спартака, надеемся, что у команды действительно есть дух вырывать результат», — сказал Кафельников «СЭ».
«Спартак» с 20 очками остается на десятом месте в турнирной таблице. У «Уфы» 16 очков и 12-е место.
В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с «Динамо», а «Спартак» примет «Ахмат».
Читайте также
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю