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Кафельников о ничьей «Спартака»: «У команды есть дух вырывать результат. Молодцы!»

19:05
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Экс первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» ничью в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Вырвали ничью? Это здорово, молодцы. Действительно так, что могу сказать. К сожалению, не было возможности посмотреть полный матч, ибо нахожусь за границей. Мы, все болельщики «Спартака, надеемся, что у команды действительно есть дух вырывать результат», — сказал Кафельников «СЭ».

«Спартак» с 20 очками остается на десятом месте в турнирной таблице. У «Уфы» 16 очков и 12-е место.

В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с «Динамо», а «Спартак» примет «Ахмат».

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры