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Сегодня, 01:57

Наумов: «Очень бесхарактерно пока выглядит «Локомотив»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что «Краснодар» создаст проблемы красно-зеленым в 4-м туре чемпионата России.

«Если «Локомотив» продолжит играть так же, как во втором тайме в Питере, то шансов в Краснодаре у него мало. Очень уж бесхарактерной пока выглядит команда. Вроде неплохо играет отрезками, но, стоит пропустить один-два гола, как было с «Зенитом», так сразу разваливается. Конечно, «Краснодар» будет послабее питерцев, но тоже обладает хорошо поставленной игрой, чтобы создать «Локомотиву» проблемы», — цитируют «Известия» Наумова.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится в субботу, 6 августа. Начало встречи — 20.00 по москосковскому времени.

Источник: https://iz.ru/1375040/aleksei-fomin/lidery-somnenii-uderzhitsia-li-zenit-na-pervom-meste-v-rpl
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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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