Наумов: «Очень бесхарактерно пока выглядит «Локомотив»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что «Краснодар» создаст проблемы красно-зеленым в 4-м туре чемпионата России.

«Если «Локомотив» продолжит играть так же, как во втором тайме в Питере, то шансов в Краснодаре у него мало. Очень уж бесхарактерной пока выглядит команда. Вроде неплохо играет отрезками, но, стоит пропустить один-два гола, как было с «Зенитом», так сразу разваливается. Конечно, «Краснодар» будет послабее питерцев, но тоже обладает хорошо поставленной игрой, чтобы создать «Локомотиву» проблемы», — цитируют «Известия» Наумова.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится в субботу, 6 августа. Начало встречи — 20.00 по москосковскому времени.