Радимов: «В Грозном не бывает просто ни одной команде»

Главный тренер «Зенита-2», экс-капитан основной питерской команды Владислав Радимов считает, что в Грозном будет непросто. «Зенит» сыграет с «Ахматом» в 4-м туре чемпионата России.

«Можно сказать, что ничья с «Химками» была разовой осечкой. «Зенит» набрал хорошую форму и сейчас на ходу. «Ахмат» хорошо играл со «Спартаком» в первом туре и в очередной раз показал, что в Грозном не бывает просто ни одной команде. «Зенит» здесь не исключение. Поэтому жду упорной игры. Не думаю, что будет такой же крупный счет, как был у команды в играх с «Локомотивом», «Крыльями» и «Спартаком». Все-таки те матчи были дома, в Питере, а в Грозном всегда тяжелее, особенно на фоне жары. Помимо мастерства «Зениту» надо будет еще характер проявить, который у команды тоже есть», — цитируют «Известия» Радимова.

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится в субботу, 6 августа. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.