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Сегодня, 01:25

Радимов: «В Грозном не бывает просто ни одной команде»

Радимов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита-2», экс-капитан основной питерской команды Владислав Радимов считает, что в Грозном будет непросто. «Зенит» сыграет с «Ахматом» в 4-м туре чемпионата России.

«Можно сказать, что ничья с «Химками» была разовой осечкой. «Зенит» набрал хорошую форму и сейчас на ходу. «Ахмат» хорошо играл со «Спартаком» в первом туре и в очередной раз показал, что в Грозном не бывает просто ни одной команде. «Зенит» здесь не исключение. Поэтому жду упорной игры. Не думаю, что будет такой же крупный счет, как был у команды в играх с «Локомотивом», «Крыльями» и «Спартаком». Все-таки те матчи были дома, в Питере, а в Грозном всегда тяжелее, особенно на фоне жары. Помимо мастерства «Зениту» надо будет еще характер проявить, который у команды тоже есть», — цитируют «Известия» Радимова.

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится в субботу, 6 августа. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1375040/aleksei-fomin/lidery-somnenii-uderzhitsia-li-zenit-na-pervom-meste-v-rpl
Владислав Радимов
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Факел
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Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Федор Смолов

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Николай Комличенко

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Ростов

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П
Даниил Уткин

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Ростов

 3
Батраз Гурциев

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Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

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И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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