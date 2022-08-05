Силкин ждет непредсказуемого матча в Самаре

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 4-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

«Пока обе команды ищут свою игру после успешного прошлого сезона, переживая кадровые проблемы. Они потеряли немало игроков основы за последние полгода, поэтому ожидаемо имеют игровые проблемы, особенно в обороне. Тем более, «Динамо» сейчас перестраивается с приходом нового главного тренера. Это делает матч в Самаре довольно непредсказуемым. Многое будет зависеть от того, кто допустит меньше ошибок», — цитируют «Известия» Силкина.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится в воскресенье, 7 августа. Начало встречи — 17.30 по московскому времени.