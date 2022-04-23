Дубль Жемалетдинова принес «Локомотиву» победу над «Нижним Новгородом»

«Локомотив» на своем поле победил «Нижний Новгород» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Московский клуб одолел соперника со счетом 2:1.

В составе «Локо» дубль оформил полузащитник Рифат Жемалетдинов.

Во втором тайме один мяч отыграл полузащитник «Нижнего» Кирилл Кравцов.

К этому моменту гости играли в меньшинстве: прямую красную карточку после просмотра ВАР получил полузащитник Илья Берковский.

«Локомотив» одержал первую победу при Зауре Хапове на посту главного тренера. Московский клуб набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.

«Нижний Новгород» не может выиграть на протяжении трех матчей: 28 очков и 11-е место.