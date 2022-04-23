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Дубль Жемалетдинова принес «Локомотиву» победу над «Нижним Новгородом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
23 апреля. Москва. «Локомотив» — «Нижний Новгород» — 2:1.
Фото Федор Успенский., «СЭ»

«Локомотив» на своем поле победил «Нижний Новгород» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Московский клуб одолел соперника со счетом 2:1.

В составе «Локо» дубль оформил полузащитник Рифат Жемалетдинов.

Во втором тайме один мяч отыграл полузащитник «Нижнего» Кирилл Кравцов.

К этому моменту гости играли в меньшинстве: прямую красную карточку после просмотра ВАР получил полузащитник Илья Берковский.

«Локомотив» одержал первую победу при Зауре Хапове на посту главного тренера. Московский клуб набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.

«Нижний Новгород» не может выиграть на протяжении трех матчей: 28 очков и 11-е место.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Нижний Новгород
Голы
Жемалетдинов, 37 (1:0), Жемалетдинов, 53 (2:0), Кравцов, 78 (2:1)
Локомотив
Гильерме Живоглядов Едвай (Куликов, 46) Мампасси Рыбус Баринов Жемалетдинов Петров (Марадишвили, 90) Карпукас (Бека Бека, 90) Керк (Рыбчинский, 90) Изидор
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Масоэро Юлдошев (Берковский, 52) Гоцук Козлов Кравцов Шарипов (Горбунов, 90) Калинский Стоцкий Эннин
Предупреждения
Живоглядов 30’, Рыбус 76’, Жемалетдинов 81’, Баринов 88’  -  Козлов 90+2’
Удаления
Берковский 72’
Судьи
Турбин (Дмитров) Данченко (Уфа) Миневич (Смоленск)
ВАР
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

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15%

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14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

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21%

1.63

ТБ 1.5

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1.88
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Краснодар
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Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
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