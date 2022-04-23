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«Игра могла качнуться в другую сторону». Хапов прокомментировал победу «Локомотива» над «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Локомотива» заявил, что до удаления ничего не дали создать «Нижниму Новгороду»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Спасибо ребятам, что сегодня организованно сыграли. До удаления почти ничего не дали создать сопернику, — отметил Хапов. — После удаления стали недорабатывать, не добегать. Игра могла качнуться в другую сторону.

Второй гол подряд пропускаем со стандарта. У нас есть немного вариантов с игроками. Но мы в целом владели преимуществом и могли забивать третий.

Кухта пропускал игру из-за диксвалификации, решили поставить Макса Петрова нападающим.

Миранчук и Магкеев будут готовы к «Краснодару». Едвай дернул чуть заднюю поверхность бедра, не так критично. Поменяли, чтобы был готов к игре с «Зенитом».

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Заур Хапов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
0
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4
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5
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