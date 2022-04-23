«Игра могла качнуться в другую сторону». Хапов прокомментировал победу «Локомотива» над «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Локомотива» заявил, что до удаления ничего не дали создать «Нижниму Новгороду»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Спасибо ребятам, что сегодня организованно сыграли. До удаления почти ничего не дали создать сопернику, — отметил Хапов. — После удаления стали недорабатывать, не добегать. Игра могла качнуться в другую сторону.

Второй гол подряд пропускаем со стандарта. У нас есть немного вариантов с игроками. Но мы в целом владели преимуществом и могли забивать третий.

Кухта пропускал игру из-за диксвалификации, решили поставить Макса Петрова нападающим.

Миранчук и Магкеев будут готовы к «Краснодару». Едвай дернул чуть заднюю поверхность бедра, не так критично. Поменяли, чтобы был готов к игре с «Зенитом».