Мацуев — о лимите на легионеров в РПЛ: «Понимаем цель, но насколько это пойдет на пользу?»

Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Сложно смотреть на это в контексте всех команд. Кто-то может ориентироваться на русских игроков, как «Локомотив», а кому-то сложнее, например, «Зениту». С одной стороны, мы понимаем, что цель лимита — увеличение игрового времени россиян. Но, не знаю, насколько это пойдет на пользу. Вот в «Спартаке» есть Гарсия, купленный за 18 миллионов евро, но он все равно сидит в запасе. А если еще и русский нападающий появится такого же уровня, тогда зачем покупать таких иностранцев?» — сказал Мацуев «СЭ».

С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.

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