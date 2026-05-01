Кто вылетит напрямую и попадет в стыки? Расклады перед 28-м туром РПЛ

Во второй половине таблицы РПЛ за три тура до финиша под угрозой вылета с разной степенью вероятности остаются семь клубов — «Акрон», «Ростов», «Крылья Советов», «Оренбург», «Динамо» (Махачкала), «Пари НН» и «Сочи». Над этой группой идет «Ахмат».

Календарь «Акрона» (27 очков): «Краснодар» (3 мая, дома), «Ростов» (11 мая, дома), «Крылья Советов» (17 мая, в гостях).

«Краснодар» (3 мая, дома), «Ростов» (11 мая, дома), «Крылья Советов» (17 мая, в гостях). Календарь «Ростова» (27 очков): «Динамо» Махачкала (2 мая, в гостях), «Акрон» (11 мая, в гостях), «Зенит» (17 мая, дома).

«Динамо» Махачкала (2 мая, в гостях), «Акрон» (11 мая, в гостях), «Зенит» (17 мая, дома). Календарь «Крыльев Советов» (26 очков): «Спартак» (1 мая, дома), «Оренбург» (10 мая, в гостях), «Акрон» (17 мая, дома).

«Спартак» (1 мая, дома), «Оренбург» (10 мая, в гостях), «Акрон» (17 мая, дома). Календарь «Оренбурга» (26 очков): «Сочи» (3 мая, в гостях), «Крылья Советов» (10 мая, дома), «Краснодар» (17 мая, в гостях).

«Сочи» (3 мая, в гостях), «Крылья Советов» (10 мая, дома), «Краснодар» (17 мая, в гостях). Календарь «Динамо» Махачкала (24 очка): «Ростов» (2 мая, дома), «Ахмат» (10 мая, в гостях), «Спартак» (17 мая, дома).

«Ростов» (2 мая, дома), «Ахмат» (10 мая, в гостях), «Спартак» (17 мая, дома). Календарь «Пари НН» (22 очка) : «Ахмат» (3 мая, в гостях), ЦСКА (11 мая, дома), «Рубин» (17 мая, в гостях).

: «Ахмат» (3 мая, в гостях), ЦСКА (11 мая, дома), «Рубин» (17 мая, в гостях). Календарь «Сочи» (18 очков): «Оренбург» (3 мая, дома), «Зенит» (10 мая, в гостях), «Ахмат» (17 мая, дома).

В календаре есть пять матчей соперников из нижней части таблицы между собой: в 28-м туре сыграют «Динамо» (Махачкала) — «Ростов», «Сочи» — «Оренбург», в 29-м встретятся «Оренбург» — «Крылья Советов», «Акрон» — «Ростов», в 30-м пройдет самарское дерби «Крылья Советов» — «Акрон». В двух турах с участниками гонки за выживание встретятся «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», а «Ахмат» сыграет во всех трех — с «Пари НН», махачкалинским «Динамо» и «Сочи».

«Сочи» может потерять шансы на спасение уже в 28-м туре. Это точно случится, если команда Игоря Осинькина сыграет с «Оренбургом» хуже, чем махачкалинское «Динамо» с «Ростовом» (ничья в Адлере при победе хозяев в Каспийске или поражение хозяев в Адлере при ничьей в Каспийске). Одинаковые исходы матчей сочинцев и махачкалинцев в этом туре формально оставят вопрос открытым — при равенстве очков эти соперники (дважды 0:0 в личных встречах) начнут считать дополнительные показатели (по победам пока тоже равенство — по 5, а по разности мячей дагестанская команда намного впереди — минус 17 против минус 32).

Победы хозяев в матчах «Сочи» — «Оренбург» и «Динамо» (Махачкала) — «Ростов» втянут в борьбу за выживание их соперников, а гости в случае успеха либо математически исключат прямой вылет, либо как минимум сделают его намного менее вероятным.