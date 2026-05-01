Кто вылетит напрямую и попадет в стыки? Расклады перед 28-м туром РПЛ
Во второй половине таблицы РПЛ за три тура до финиша под угрозой вылета с разной степенью вероятности остаются семь клубов — «Акрон», «Ростов», «Крылья Советов», «Оренбург», «Динамо» (Махачкала), «Пари НН» и «Сочи». Над этой группой идет «Ахмат».
- Календарь «Акрона» (27 очков): «Краснодар» (3 мая, дома), «Ростов» (11 мая, дома), «Крылья Советов» (17 мая, в гостях).
- Календарь «Ростова» (27 очков): «Динамо» Махачкала (2 мая, в гостях), «Акрон» (11 мая, в гостях), «Зенит» (17 мая, дома).
- Календарь «Крыльев Советов» (26 очков): «Спартак» (1 мая, дома), «Оренбург» (10 мая, в гостях), «Акрон» (17 мая, дома).
- Календарь «Оренбурга» (26 очков): «Сочи» (3 мая, в гостях), «Крылья Советов» (10 мая, дома), «Краснодар» (17 мая, в гостях).
- Календарь «Динамо» Махачкала (24 очка): «Ростов» (2 мая, дома), «Ахмат» (10 мая, в гостях), «Спартак» (17 мая, дома).
- Календарь «Пари НН» (22 очка): «Ахмат» (3 мая, в гостях), ЦСКА (11 мая, дома), «Рубин» (17 мая, в гостях).
- Календарь «Сочи» (18 очков): «Оренбург» (3 мая, дома), «Зенит» (10 мая, в гостях), «Ахмат» (17 мая, дома).
В календаре есть пять матчей соперников из нижней части таблицы между собой: в 28-м туре сыграют «Динамо» (Махачкала) — «Ростов», «Сочи» — «Оренбург», в 29-м встретятся «Оренбург» — «Крылья Советов», «Акрон» — «Ростов», в 30-м пройдет самарское дерби «Крылья Советов» — «Акрон». В двух турах с участниками гонки за выживание встретятся «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», а «Ахмат» сыграет во всех трех — с «Пари НН», махачкалинским «Динамо» и «Сочи».
«Сочи» может потерять шансы на спасение уже в 28-м туре. Это точно случится, если команда Игоря Осинькина сыграет с «Оренбургом» хуже, чем махачкалинское «Динамо» с «Ростовом» (ничья в Адлере при победе хозяев в Каспийске или поражение хозяев в Адлере при ничьей в Каспийске). Одинаковые исходы матчей сочинцев и махачкалинцев в этом туре формально оставят вопрос открытым — при равенстве очков эти соперники (дважды 0:0 в личных встречах) начнут считать дополнительные показатели (по победам пока тоже равенство — по 5, а по разности мячей дагестанская команда намного впереди — минус 17 против минус 32).
Победы хозяев в матчах «Сочи» — «Оренбург» и «Динамо» (Махачкала) — «Ростов» втянут в борьбу за выживание их соперников, а гости в случае успеха либо математически исключат прямой вылет, либо как минимум сделают его намного менее вероятным.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0