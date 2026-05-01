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1 мая, 09:00

Кто вылетит напрямую и попадет в стыки? Расклады перед 28-м туром РПЛ

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Во второй половине таблицы РПЛ за три тура до финиша под угрозой вылета с разной степенью вероятности остаются семь клубов — «Акрон», «Ростов», «Крылья Советов», «Оренбург», «Динамо» (Махачкала), «Пари НН» и «Сочи». Над этой группой идет «Ахмат».

  • Календарь «Акрона» (27 очков): «Краснодар» (3 мая, дома), «Ростов» (11 мая, дома), «Крылья Советов» (17 мая, в гостях).
  • Календарь «Ростова» (27 очков): «Динамо» Махачкала (2 мая, в гостях), «Акрон» (11 мая, в гостях), «Зенит» (17 мая, дома).
  • Календарь «Крыльев Советов» (26 очков): «Спартак» (1 мая, дома), «Оренбург» (10 мая, в гостях), «Акрон» (17 мая, дома).
  • Календарь «Оренбурга» (26 очков): «Сочи» (3 мая, в гостях), «Крылья Советов» (10 мая, дома), «Краснодар» (17 мая, в гостях).
  • Календарь «Динамо» Махачкала (24 очка): «Ростов» (2 мая, дома), «Ахмат» (10 мая, в гостях), «Спартак» (17 мая, дома).
  • Календарь «Пари НН» (22 очка): «Ахмат» (3 мая, в гостях), ЦСКА (11 мая, дома), «Рубин» (17 мая, в гостях).
  • Календарь «Сочи» (18 очков): «Оренбург» (3 мая, дома), «Зенит» (10 мая, в гостях), «Ахмат» (17 мая, дома).

В календаре есть пять матчей соперников из нижней части таблицы между собой: в 28-м туре сыграют «Динамо» (Махачкала) — «Ростов», «Сочи» — «Оренбург», в 29-м встретятся «Оренбург» — «Крылья Советов», «Акрон» — «Ростов», в 30-м пройдет самарское дерби «Крылья Советов» — «Акрон». В двух турах с участниками гонки за выживание встретятся «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», а «Ахмат» сыграет во всех трех — с «Пари НН», махачкалинским «Динамо» и «Сочи».

«Сочи» может потерять шансы на спасение уже в 28-м туре. Это точно случится, если команда Игоря Осинькина сыграет с «Оренбургом» хуже, чем махачкалинское «Динамо» с «Ростовом» (ничья в Адлере при победе хозяев в Каспийске или поражение хозяев в Адлере при ничьей в Каспийске). Одинаковые исходы матчей сочинцев и махачкалинцев в этом туре формально оставят вопрос открытым — при равенстве очков эти соперники (дважды 0:0 в личных встречах) начнут считать дополнительные показатели (по победам пока тоже равенство — по 5, а по разности мячей дагестанская команда намного впереди — минус 17 против минус 32).

Победы хозяев в матчах «Сочи» — «Оренбург» и «Динамо» (Махачкала) — «Ростов» втянут в борьбу за выживание их соперников, а гости в случае успеха либо математически исключат прямой вылет, либо как минимум сделают его намного менее вероятным.

&laquo;Краснодар&raquo; vs &laquo;Зенит&raquo;: кто будет первым в&nbsp;РПЛ-2025/26?Золотая гонка «Краснодара» и «Зенита», четыре претендента на бронзу, кто вылетит и выйдет из ФНЛ: расклады РПЛ

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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